Бульвар Шоубиз
 
28 июля, 2023
 
Огороды

Добавьте это в воду – и соберете полные ведра томатов. Эксперт рассказал, чем подкормить помидоры в жару

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Дрожжи активно используются огородниками из-за их питательных веществ и полезных микроорганизмов
Дрожжи активно используются огородниками из-за их питательных веществ и полезных микроорганизмов
Скриншот: Lekovite Biljke / YouTube

Автор YouTube-канала о садоводстве и огородных работах Lekovite Biljke на новом видео под названием "Срочно дайте это растением и соберете полные ведра урожая" рассказал, как в период активного роста и плодоношения томатов обеспечить их питательными веществами с помощью натурального удобрения, приготовленного на основе сухих дрожжей.

По словам автора видео, подкормка является главным условием щедрого урожая. Если растениям не будет хватать полезных веществ, они замедлятся в росте, а плоды будут мелкие и некачественные.

Эксперт советует приготовить подкормку на основе дрожжей, которые активно используются огородниками из-за их питательных веществ и полезных микроорганизмов.

Подкормка растений с помощью дрожжевого раствора стимулирует рост томатов и активное завязывание плодов. Дрожжевую подкормку следует вносить три раза за сезон. 

"Она наиболее необходима в жаркие летние месяцы", – подчеркнул эксперт. 

Он добавил, что удобрение на основе дрожжей подойдет также для стимулирования роста огурцов, кабачков и других культур.

Приготовление удобрения

  1. 10 г сухих дрожжей растворите в 3 л теплой воды и добавьте 1 ст. л. сахара.
  2. Все хорошо перемешайте и оставьте на два часа. 
  3. Использовать удобрение необходимо сразу же после того, как оно будет готово.
Контекст:

Повысить урожай томатов можно с помощью правильного удаления листьев на кусте, а чтобы плоды быстрее созревали, опытные огородники рекомендуют помещать их в пакеты.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, помидоры, подкормка растений, томаты
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