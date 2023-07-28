Добавьте это в воду – и соберете полные ведра томатов. Эксперт рассказал, чем подкормить помидоры в жару

По словам автора видео, подкормка является главным условием щедрого урожая. Если растениям не будет хватать полезных веществ, они замедлятся в росте, а плоды будут мелкие и некачественные.
Эксперт советует приготовить подкормку на основе дрожжей, которые активно используются огородниками из-за их питательных веществ и полезных микроорганизмов.
Подкормка растений с помощью дрожжевого раствора стимулирует рост томатов и активное завязывание плодов. Дрожжевую подкормку следует вносить три раза за сезон.
"Она наиболее необходима в жаркие летние месяцы", – подчеркнул эксперт.
Он добавил, что удобрение на основе дрожжей подойдет также для стимулирования роста огурцов, кабачков и других культур.
Приготовление удобрения
Повысить урожай томатов можно с помощью правильного удаления листьев на кусте, а чтобы плоды быстрее созревали, опытные огородники рекомендуют помещать их в пакеты.