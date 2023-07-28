Этим способом урожай можно собирать круглый год. Эксперты рассказали об эффективном методе выращивания растений без использования почвы

Растения, выращенные этим методом, получают все полезные вещества из специального питательного водного раствора. Способ применяют для выращивания овощей и зелени как в промышленных условиях, так и дома.

По словам экспертов, основу питательной жидкости составляет отфильтрованная или отстоявшаяся вода.

"В ней должно быть минимум примесей, чтобы не нарушать нужный для растений уровень pH и количество питательных веществ, – говорится в публикации. – Подходящие для гидропоники жидкие готовые удобрения разводят до нужной пропорции. Они должны содержать в необходимом количестве макро- и микроэлементы. Не рекомендуется самостоятельно подбирать дозировку, ведь это требует определенного опыта и навыков".

Преимущества гидропоники

Риск развития болезней сводится к минимуму благодаря правильному соотношению питательных веществ;

отсутствие почвенных вредителей;

возможность выращивать растения фактически круглогодично.