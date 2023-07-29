Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как как без химии спасти огурцы от грибка

По словам эксперта, мучнистая роса оставляет на листьях растений белый или серый налет, а ложная мучнистая роса (пероноспороз) – коричневые пятна с оливково-зелеными краями. После заражения растения замедляются в росте и вянут.
Чтобы спасти их, автор видео рекомендует обработать их раствором, приготовленным из чеснока и соды.
"Чеснок эффективен благодаря своим естественным антибактериальным и противомикробным свойствам, которые помогают контролировать грибковые инфекции. Пищевая сода препятствует распространению грибка на листьях, – отметил эксперт. – Этот натуральный фунгицид дешевый и эффективный против мучнистой росы, фитофтороза и других грибковых заболеваний. Попробуйте, чтобы предотвратить потерю урожая",
Приготовление
Мучнистая роса обычно поражает огурцы во время затяжных проливных дождей. Если с этим заболеванием не бороться, грибок начинает поражать весь лист, включая нижнюю часть. В результате, они начинают желтеть, а огурцы – болеть, так как такие листья не могут полноценно проводить фотосинтез. Чтобы спасти растения, кроме чесночно-содового раствора, можно использовать трехпроцентную перекись водорода.