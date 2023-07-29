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29 июля, 2023
 
Огороды

Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как как без химии спасти огурцы от грибка

Мучнистая роса оставляет на листьях растений белый или серый налет. После заражения растения замедляются в росте и вянут
Мучнистая роса оставляет на листьях растений белый или серый налет. После заражения растения замедляются в росте и вянут
Фото: depositphotos.com

Авторы YouTube-канала Natural Health о садовых и огородных работах 28 июля в новом видео рассказали, как без химии с помощью натурального фунгицида спасти огурцы от грибковых заболеваний.

По словам эксперта, мучнистая роса оставляет на листьях растений белый или серый налет, а ложная мучнистая роса (пероноспороз)  коричневые пятна с оливково-зелеными краями. После заражения растения замедляются в росте и вянут.

Чтобы спасти их, автор видео рекомендует обработать их раствором, приготовленным из чеснока и соды.

"Чеснок эффективен благодаря своим естественным антибактериальным и противомикробным свойствам, которые помогают контролировать грибковые инфекции. Пищевая сода препятствует распространению грибка на листьях, – отметил эксперт. – Этот натуральный фунгицид дешевый и эффективный против мучнистой росы, фитофтороза и других грибковых заболеваний. Попробуйте, чтобы предотвратить потерю урожая", 

Приготовление

  1. 1 ст. л. сухого чеснока размешайте в 1 л теплой воды. 
  2. Добавьте 1 ст. л. пищевой соды. 
  3. Перемешайте и оставьте на два часа. 
  4. Процедите концентрат и разведите его дополнительно в 1 л воды. 
  5. Готовым раствором обрабатывайте зараженные растения после дождя. 
Контекст:

Мучнистая роса обычно поражает огурцы во время затяжных проливных дождей. Если с этим заболеванием не бороться, грибок начинает поражать весь лист, включая нижнюю часть. В результате, они начинают желтеть, а огурцы – болеть, так как такие листья не могут полноценно проводить фотосинтез. Чтобы спасти растения, кроме чесночно-содового раствора, можно использовать трехпроцентную перекись водорода.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, огурцы, огород, фунгицид
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