Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как как без химии спасти огурцы от грибка

Мучнистая роса оставляет на листьях растений белый или серый налет. После заражения растения замедляются в росте и вянут Фото: depositphotos.com

По словам эксперта, мучнистая роса оставляет на листьях растений белый или серый налет, а ложная мучнистая роса (пероноспороз) – коричневые пятна с оливково-зелеными краями. После заражения растения замедляются в росте и вянут.

Чтобы спасти их, автор видео рекомендует обработать их раствором, приготовленным из чеснока и соды.

"Чеснок эффективен благодаря своим естественным антибактериальным и противомикробным свойствам, которые помогают контролировать грибковые инфекции. Пищевая сода препятствует распространению грибка на листьях, – отметил эксперт. – Этот натуральный фунгицид дешевый и эффективный против мучнистой росы, фитофтороза и других грибковых заболеваний. Попробуйте, чтобы предотвратить потерю урожая",

Приготовление

1 ст. л. сухого чеснока размешайте в 1 л теплой воды. Добавьте 1 ст. л. пищевой соды. Перемешайте и оставьте на два часа. Процедите концентрат и разведите его дополнительно в 1 л воды. Готовым раствором обрабатывайте зараженные растения после дождя.