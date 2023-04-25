  Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть

По словам эксперта, такие признаки указывают на то, что деревья заражены монилиозом,
"Монилиоз – самое опасное заболевание для абрикоса, быстро распространяющееся на цветки, а затем и на дерево, – отметил садовод. – В результате мы теряем урожай, а если болезнь будет прогрессировать, можем лишиться и дерева".
Автор видео отметил, что одним из главных правил успешного садоводства является мониторинг и своевременная помощь с помощью химических препаратов.
"Потому что биологических препаратов против монилиоза еще нет, – подчеркнул он. – В случае проявления монилиоза в саду, обязательным этапом борьбы является комплекс действий, направленных на уничтожение инфекции в саду".
Эксперт советует сперва удалить и сжечь пораженные ветки, а затем провести обработку сада с помощью препарата "Скор".
Для этого 2 мл этого фунгицида надо растворит в 10 л вод и обработать этим раствором сад.
Монилиальный ожог – это грибковое заболевание, которое поражает цветки, завязи, цветоножки, ветви, в результате чего они имеют "сожженный" вид.
Заболеванию подвержены преимущественно косточковые и семечковые культуры. Пораженные инфекцией деревья не плодоносят.