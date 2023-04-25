  Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть

Одним из главных правил успешного садоводства является мониторинг и своевременная помощь с помощью химических препаратов Фото: depositphotos.com

По словам эксперта, такие признаки указывают на то, что деревья заражены монилиозом,

"Монилиоз – самое опасное заболевание для абрикоса, быстро распространяющееся на цветки, а затем и на дерево, – отметил садовод. – В результате мы теряем урожай, а если болезнь будет прогрессировать, можем лишиться и дерева".

Автор видео отметил, что одним из главных правил успешного садоводства является мониторинг и своевременная помощь с помощью химических препаратов.

"Потому что биологических препаратов против монилиоза еще нет, – подчеркнул он. – В случае проявления монилиоза в саду, обязательным этапом борьбы является комплекс действий, направленных на уничтожение инфекции в саду".

Эксперт советует сперва удалить и сжечь пораженные ветки, а затем провести обработку сада с помощью препарата "Скор".

Для этого 2 мл этого фунгицида надо растворит в 10 л вод и обработать этим раствором сад.

ВИДЕО

Видео: Green Sad / YouTube