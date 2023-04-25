Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2023
 
Огороды

Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть

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Одним из главных правил успешного садоводства является мониторинг и своевременная помощь с помощью химических препаратов
Одним из главных правил успешного садоводства является мониторинг и своевременная помощь с помощью химических препаратов
Фото: depositphotos.com

Автор украинского YouTube-блога о садоводстве Green Sad рассказал, как правильно действовать, если весной ветки и листья на абрикосе начинают сохнуть.

По словам эксперта, такие признаки указывают на то, что деревья заражены монилиозом, 

"Монилиоз – самое опасное заболевание для абрикоса, быстро распространяющееся на цветки, а затем и на дерево, – отметил садовод. – В результате мы теряем урожай, а если болезнь будет прогрессировать, можем лишиться и дерева". 

Автор видео отметил, что одним из главных правил успешного садоводства является мониторинг и своевременная помощь с помощью химических препаратов.

"Потому что биологических препаратов против монилиоза еще нет, – подчеркнул он. – В случае проявления монилиоза в саду, обязательным этапом борьбы является комплекс действий, направленных на уничтожение инфекции в саду".

Эксперт советует сперва удалить и сжечь пораженные ветки, а затем провести обработку сада с помощью препарата "Скор". 

Для этого 2 мл этого фунгицида надо растворит в 10 л вод и обработать этим раствором сад.

ВИДЕО
Видео: Green Sad / YouTube
Контекст:

Монилиальный ожог – это грибковое заболевание, которое поражает цветки, завязи, цветоножки, ветви, в результате чего они имеют "сожженный" вид.

Заболеванию подвержены преимущественно косточковые и семечковые культуры. Пораженные инфекцией деревья не плодоносят.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: садоводство, монилиоз, абрикос
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