Это увеличит урожай перца. Огородник рассказал, чем эффективно удобрить перец

Перец подрастет и не будет сбрасывать плоды Фото: depositphotos.com

Огородник отметил, что если растение небольшое, но при этом имеет много плодов, оно может сбрасывать часть цветов, поскольку "не справляется" с такой нагрузкой.

"Нужно срочно нарастить листово-стволовую массу", – отметил он.

Для подкормки можно использовать рост-концентрат со следующим соотношением полезных веществ: 15% азота, 7% фосфора, 7% калия.

"Растения становятся зелеными, подрастают и не сбрасывают плоды", – отметил огородник.

Он предложил еще один способ подкормки: органические удобрения из куриного помета – "курник". Его можна использовать самостоятельно или смешав с удобрением "Байкал".

Чтобы приготовить удобрение, нужно взять 5 кг "курника", 5 л воды и 250 мл "Байкала-ЕМ".

Половину поллитровой банки концентрата нужно влить под корень перца.