Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая

Признаки зрелости лука
Если шейка стала сухой и тонкой и при этом у нее появился характерный желтый цвет или другой оттенок, это означает, что лук созрел.
При этом обычно кожура становится сухой и начинает шелушиться, а перья ложатся на землю и желтеют.
Когда собирать урожай
Обычно это делают со второй половины июля – в начале августа. Проводить сбор урожая нужно в сухую погоду.
Чтобы лук хорошо хранился, следует соблюдать простые правила:
Нюанс
Не стоит сразу после выкапывания обрезать перья. Свежевыкопанный лук нужно оставить на целый день подсыхать на солнце. Также его нужно переворачивать.
Лук хранят в течение недели в хорошо проветриваемом помещении. А потом переносят в место, где он будет храниться.
Чтобы лук и чеснок хорошо хранились, их нужно собирать по правилам. В частности, с луковиц нельзя слишком интенсивно счищать землю, стучать ими друг о друга или бросать – все это уменьшит срок хранения урожая.