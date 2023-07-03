Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая

Лук обычно собирают во второй половине июля Фото: depositphotos.com

Признаки зрелости лука

Если шейка стала сухой и тонкой и при этом у нее появился характерный желтый цвет или другой оттенок, это означает, что лук созрел.

При этом обычно кожура становится сухой и начинает шелушиться, а перья ложатся на землю и желтеют.

Когда собирать урожай

Обычно это делают со второй половины июля – в начале августа. Проводить сбор урожая нужно в сухую погоду.

Чтобы лук хорошо хранился, следует соблюдать простые правила:

за две недели до предполагаемого сбора урожая прекратить полив, иначе луковицы снова могут пустить новые корешки;

вырывают лук из грунта аккуратно с помощью вил, чтобы не оторвать ботву;

Если на выкопанном луке осталась земля, ни в коем случае нельзя бить луковицы друг о друга. Нужно аккуратно убрать землю. Сильные удары могут привести к повреждению и загниванию луковиц.

Нюанс

Не стоит сразу после выкапывания обрезать перья. Свежевыкопанный лук нужно оставить на целый день подсыхать на солнце. Также его нужно переворачивать.

Лук хранят в течение недели в хорошо проветриваемом помещении. А потом переносят в место, где он будет храниться.