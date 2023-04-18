  Как дома на подоконнике легко вырастить несколько урожаев зеленого лука

Первую зелень можно срезать уже через 35 дней после посева Фото: depositphotos.com

"Если у вас нет сада или огорода, но вы хотите всегда есть зеленый лук, то в этом видео вы увидите как вырастить зеленый лук у себя дома", – говорится в описании ролика.

Проращивание

Для посева понадобится лоток, грунт и семена лука батун.

Семена высеваем в грунт, присыпаем сверху шаром земли и обильно поливаем водой. Лоток накрывает пакетом, тем самым создавая для семян эффект теплицы. Спустя пять дней освобождаем лоток из-под пленки и обильно поливаем проросший лук.

Спустя примерно 35 дней можно срезать первую зелень, а через 12 дней после этого получить повторный урожай.

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