  Как дома на подоконнике легко вырастить несколько урожаев зеленого лука

"Если у вас нет сада или огорода, но вы хотите всегда есть зеленый лук, то в этом видео вы увидите как вырастить зеленый лук у себя дома", – говорится в описании ролика.
Проращивание
Для посева понадобится лоток, грунт и семена лука батун.
Семена высеваем в грунт, присыпаем сверху шаром земли и обильно поливаем водой. Лоток накрывает пакетом, тем самым создавая для семян эффект теплицы. Спустя пять дней освобождаем лоток из-под пленки и обильно поливаем проросший лук.
Спустя примерно 35 дней можно срезать первую зелень, а через 12 дней после этого получить повторный урожай.