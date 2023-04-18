Бульвар Шоубиз
 
18 апреля, 2023
 
Огороды

Названы главные методы профилактики и борьбы с паутинным клещом

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Паутинный клещ может уничтожить растение полностью
Паутинный клещ может уничтожить растение полностью
Фото: depositphotos.com

Паутинный клещ пагубно влияет на огородные культуры, поэтому необходимо защитить свой огород от этого паразита. Как это сделать, рассказали на сайте Vse Roste.

Как вредит паутинный клещ

Увидеть паутинного клеща невооруженным глазом непросто. Крошечные размеры позволяют вредителю быть незамеченным, пока не начнется гибель растений. Паутинный клещ питается их соком, который он добывает из стеблей или листьев. Опасности подвергаются огородные, садовые или комнатные культуры.

Пораженные клещом листья покрываются белыми пятнышками в местах проколов, начинают бледнеть и сохнуть, после чего погибают. В течение нескольких дней большая колония может уничтожить растение полностью. 

Точки проколов являются местом проникновения различных инфекций, которые сами клещи и переносят. Наиболее распространенная – серая гниль.

Меры профилактики:

  • регулярно проводить прополку грядок с удалением остатков растений;
  • увлажнять грунт и растения;
  • проводить опрыскивание настойкой чеснока из расчета две головки на литр воды;
  • проводить подкормку препаратами с высоким процентным содержанием фосфора и калия.

Наиболее эффективные препараты в борьбе с клещами

  • антиклещ ПРО универсален и высокоэффективен, безопасен для людей и животных;
  • "Вертимек" – действует против всех видов клещей, препарат наиболее длительного действия;
  • "Ниссоран" – воздействует на взрослых особей, их личинки и яйца.
Теги: огород, садоводство, сад, паутинный клещ
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