Обработайте абрикос этими препаратами в июле, чтобы дерево дало много плодов

Повреждения

Абрикосовый цвет губят весенние заморозки. Это касается не только ранних сортов, но и средних. Однако непоправимый вред деревьям наносит такое заболевание, как монилиоз.

Борьба с вредителем

Поврежденные ветки нужно обязательно срезать и сжечь, чтобы они не распространяли болезнь дальше.

Необходимо хорошо вентилировать крону. Обрезать абрикос можно не только весной и осенью, но и летом.

Хороший результат дает обработка дерева фунгицидами. Подойдут препараты "Хорус", "Микосан-В" и 1%-ная бордоская смесь. Эти обработки следует проводить ранней весной, сразу после цветения, один-два раза в июле и один-два раза после сбора урожая.