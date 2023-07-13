Обработайте абрикос этими препаратами в июле, чтобы дерево дало много плодов

Повреждения
Абрикосовый цвет губят весенние заморозки. Это касается не только ранних сортов, но и средних. Однако непоправимый вред деревьям наносит такое заболевание, как монилиоз.
Борьба с вредителем
Поврежденные ветки нужно обязательно срезать и сжечь, чтобы они не распространяли болезнь дальше.
Необходимо хорошо вентилировать крону. Обрезать абрикос можно не только весной и осенью, но и летом.
Хороший результат дает обработка дерева фунгицидами. Подойдут препараты "Хорус", "Микосан-В" и 1%-ная бордоская смесь. Эти обработки следует проводить ранней весной, сразу после цветения, один-два раза в июле и один-два раза после сбора урожая.
"Монилиоз – самое опасное заболевание для абрикоса, быстро распространяющееся на цветки, а затем и на дерево, – отметил садовод. – В результате мы теряем урожай, а если болезнь будет прогрессировать, можем лишиться и дерева", – объяснял автор украинского YouTube-блога о садоводстве Green Sad.