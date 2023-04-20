Черный абрикос. Садоводы рассказали о главных преимуществах сорта, который дает темно-фиолетовые плоды с оранжевой мякотью

Плоды черного абрикоса напоминают по вкусу что-то среднее между сливой и абрикосом Фото: malina-ferma.in.ua

Плоды черного абрикоса напоминают по вкусу что-то среднее между сливой и абрикосом, а главным преимуществом этого гибрида является его высокая морозоустойчивость.

При посадке дерева важно выбрать солнечное место, защищенное от северных и восточных ветров. Наименее желательны для этого сорта тяжелые глинистые грунты.

Садоводы рекомендуют выбирать для посадки двухлетние саженцы, учитывая, что чем старше дерево, тем хуже приживается.

Уход за этими плодовыми деревьями не отличается от ухода за обычным садом.