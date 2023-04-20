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20 апреля, 2023
 
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Черный абрикос. Садоводы рассказали о главных преимуществах сорта, который дает темно-фиолетовые плоды с оранжевой мякотью

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Плоды черного абрикоса напоминают по вкусу что-то среднее между сливой и абрикосом
Плоды черного абрикоса напоминают по вкусу что-то среднее между сливой и абрикосом
Фото: malina-ferma.in.ua

Черный абрикос является гибридом абрикоса и алычи, дает плоды темно-фиолетового цвета с ярко-бордовой или оранжевой мякотью. О преимуществах сорта, а также о том, как посадить на участке это плодовое дерево, рассказывается на украинском сайта "На пенсии" со ссылкой на комментарии украинских садоводов.

Плоды черного абрикоса напоминают по вкусу что-то среднее между сливой и абрикосом, а главным преимуществом этого гибрида является его высокая морозоустойчивость. 

При посадке дерева важно выбрать солнечное место, защищенное от северных и восточных ветров. Наименее желательны для этого сорта тяжелые глинистые грунты.

Садоводы рекомендуют выбирать для посадки двухлетние саженцы, учитывая, что чем старше дерево, тем хуже приживается.

Уход за этими плодовыми деревьями не отличается от ухода за обычным садом.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: садоводство, абрикос
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