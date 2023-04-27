От снежной плесени и мучнистой росы поможет этот фунгицид. Эксперты рассказали, как защитить газон в апреле и мае

Для обработки участка садоводы рекомендуют использовать раствор, приготовленный из фунгицида "Фундазим".

Для приготовления раствора необходимо 10 г препарата растворить в 5 л воды. Этот объем рассчитан на 1 сотку площади. Опрыскивание газона раствором "Фундазима" необходимо проводить два раза с интервалом в две недели.