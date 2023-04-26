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26 апреля, 2023
 
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Профилактика шютте. Если не обработать хвойные на участке этим раствором, они потеряют декоративный вид, а затем погибнут

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Опасность шютте в том, что оно имеет несколько видов, которые поражают хвойные круглый год
Опасность шютте в том, что оно имеет несколько видов, которые поражают хвойные круглый год
Скриншот: Аптека садівника / YouTube

Декоративные хвойные деревья подвержены грибковому заболеванию шютте. О том, как сделать профилактику на дачном или придомовом участке, рассказала садовод Оксана Киреева, видео с ее участием опубликовано на украинском YouTube-канале "Аптека садівника".

"Опасность шютте в том, что оно имеет несколько видов, которые поражают хвойные круглый год", – отметила эксперт.

Пораженные шютте растения можно различить по коричневому цвету хвои. Кроме того, на ней появляются черные точки и она начинает сохнуть. В результате дерево теряет не только декоративный вид, но и может погибнуть. Особенно заболевание опасно для молодых растений. 

Предпосылками быстрого распространения шютте среди хвойных является высокая влажность воздуха. Чтобы избежать заражения, эксперты советуют выполнять ряд профилактических работ с помощью контактного фунгицида "Гарт".

"Если на участке уже были замечены случаи заболевания, то препарат надо использовать каждый год", – подчеркнула садовод.

Приготовление раствора

По словам эксперта, для профилактической обработки хвойных от шютте необходимо 40 г препарата растворить в 10 л воды и равномерно обработать растения в день приготовления раствора. 

ВИДЕО
Видео: Аптека садівника / YouTube
Контекст:

Название грибкового заболевания хвойных происходит от немецкого слова schütten, что в переводе означает "осыпаться".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: садоводство, шютте, фунгицид
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