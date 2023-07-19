Смешайте это с мукой – и мыши исчезнут из вашего дома. Эксперт рассказал, как приготовить эффективную приманку без ядохимикатов

Чтобы избавиться от мышей, смешайте 3 ст. л. пшеничной муки, 2 ст. л. сухих дрожжей и добавьте немного тертого сыра Фото: depositphotos.com

"Этот способ очень простой и дешевый, – отметил автор видео. – Вам даже не надо покупать ядохимикаты".

По словам эксперта, приготовление этой приманки займет всего одну минуту.

Для этого в старой пластиковой емкости смешайте 3 ст. л. пшеничной муки, 2 ст. л. сухих дрожжей и добавьте немного тертого сыра.

"Вы можете использовать самый дешевый сыр, который у вас есть. Крыс и мышей будет привлекать запах сыра, они съедят приманку, которая начнет бродить в их желудке, они не смогут ее переварить и погибнут", – рассказал эксперт.

Он порекомендовал посыпать этой смесью углы в доме или оставить ее в контейнере.