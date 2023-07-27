"Урожай увеличится в два раза". Сделайте это с малиной в своем саду

"Урожай увеличится в два раза", – отметила огородница.

Она рассказала, что ягоды осенью можно получить еще более качественные, чем летом, поскольку в более прохладное время года нет такого количества вредителей, как летом.

При посадке малины нужно дать малине подкормку. Когда вы сажаете малину, нужно в ямку бросить до 200 г суперфосфата, 60–80 г калия или древесной золы и перегноя.

"Если вы так посадите малину, то вы сможете минимум два года вообще не подкармливать малину", – отметила она.

Подкормку азотными удобрениями нужно будет проводить только на третий год.

Малину нужно поливать не реже, чем раз в три дня. Поливать нужно, чтобы почва 30–40 см вглубь была мокрой.

Ранней весной малину нужно обрезать под пень. Она пустит молодые побеги, и урожай будет с сентября по октябрь. Если оставить побеги длиной 1 м, урожай будет в июне.