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27 июля, 2023
 
Огороды

"Урожай увеличится в два раза". Сделайте это с малиной в своем саду

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Малина будет плодоносить до октября
Малина будет плодоносить до октября
Фото: depositphotos.com

Автор YouTube-канала "Дім та присадибна ділянка" рассказала, что при правильном уходе урожай малины можно получать не только летом, но и осенью.

"Урожай увеличится в два раза", – отметила огородница.

Она рассказала, что ягоды осенью можно получить еще более качественные, чем летом, поскольку в более прохладное время года нет такого количества вредителей, как летом.

При посадке малины нужно дать малине подкормку. Когда вы сажаете малину, нужно в ямку бросить до 200 г суперфосфата, 60–80 г калия или древесной золы и перегноя.

"Если вы так посадите малину, то вы сможете минимум два года вообще не подкармливать малину", – отметила она.

Подкормку азотными удобрениями нужно будет проводить только на третий год.

Малину нужно поливать не реже, чем раз в три дня. Поливать нужно, чтобы почва 30–40 см вглубь была мокрой.

Ранней весной малину нужно обрезать под пень. Она пустит молодые побеги, и урожай будет с сентября по октябрь. Если оставить побеги длиной 1 м, урожай будет в июне.

Контекст:

Чтобы малина была особенно сладкой, возле нее можно посадить люпин.

Теги: урожай, малина, огород, огородные работы, ягоды
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