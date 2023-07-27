Как и зачем удалять нижние листья на капусте. Советы огородников

Сроки
Удалять нижнюю часть капусты нужно за две недели до предполагаемого сбора урожая.
Цели
При удалении нижних листьев остальная часть кочана получает больше питательных веществ, а сбор урожая облегчается.
Удаление нижних листьев помогает бороться с вредителями. В частности, под нижними листьями часто собираются слизни.
На нижних листьях капусты может скапливаться влага, а это способствует развитию грибковых заболеваний. Поэтому удаление листьев станет профилактикой этих болезней.
Даже осенью можно получить урожай ранней капусты. Как этого добиться, читайте здесь.