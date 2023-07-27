Как и зачем удалять нижние листья на капусте. Советы огородников

На нижних листьях капусты может скапливаться влага Фото: depositphotos.com

Сроки

Удалять нижнюю часть капусты нужно за две недели до предполагаемого сбора урожая.

Цели

При удалении нижних листьев остальная часть кочана получает больше питательных веществ, а сбор урожая облегчается.

Удаление нижних листьев помогает бороться с вредителями. В частности, под нижними листьями часто собираются слизни.

На нижних листьях капусты может скапливаться влага, а это способствует развитию грибковых заболеваний. Поэтому удаление листьев станет профилактикой этих болезней.