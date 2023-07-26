"Будут здоровыми и урожайными". Как правильно поливать баклажаны

Оптимальное количество воды для баклажанов – 1,5–2 л на куст дважды в неделю.
Частота полива может меняться в зависимости от погодных условий. В жаркие дни баклажаны могут нуждаться в более частом поливе, а в пасмурную погоду требуют меньше воды.
Баклажаны не переносят холодную воду. Поливать их следует только теплой водой, предварительно нагретой, например, на солнце.
"Если вы поливаете баклажаны правильно, то они будут здоровыми, урожайными и не подвержены заболеваниям", – отметили авторы материала.
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