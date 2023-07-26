"Будут здоровыми и урожайными". Как правильно поливать баклажаны

Баклажаны можно поливать только теплой водой Фото: depositphotos.com

Оптимальное количество воды для баклажанов – 1,5–2 л на куст дважды в неделю.

Частота полива может меняться в зависимости от погодных условий. В жаркие дни баклажаны могут нуждаться в более частом поливе, а в пасмурную погоду требуют меньше воды.

Баклажаны не переносят холодную воду. Поливать их следует только теплой водой, предварительно нагретой, например, на солнце.

"Если вы поливаете баклажаны правильно, то они будут здоровыми, урожайными и не подвержены заболеваниям", – отметили авторы материала.

Нюансы в поливе баклажанов:

поливать нужно вечером, чтобы вода не испарялась слишком быстро;

лить воду под корень, чтобы вода не попадала на листья;

после полива, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням, землю нужно разрыхлить;

не допускать застоя воды, так как это может привести к загниванию корней.