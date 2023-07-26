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26 июля, 2023
 
Огороды

"Будут здоровыми и урожайными". Как правильно поливать баклажаны

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Баклажаны можно поливать только теплой водой
Баклажаны можно поливать только теплой водой
Фото: depositphotos.com

Полив баклажанов – одна из важнейших процедур по уходу за этим растением, поскольку от нее зависит их здоровье, урожайность и сама жизнь растения. Об этом сообщило издание Shuba.

Оптимальное количество воды для баклажанов – 1,5–2 л на куст дважды в неделю.

Частота полива может меняться в зависимости от погодных условий. В жаркие дни баклажаны могут нуждаться в более частом поливе, а в пасмурную погоду требуют меньше воды.

Баклажаны не переносят холодную воду. Поливать их следует только теплой водой, предварительно нагретой, например, на солнце.

"Если вы поливаете баклажаны правильно, то они будут здоровыми, урожайными и не подвержены заболеваниям", – отметили авторы материала.

Нюансы в поливе баклажанов:

  • поливать нужно вечером, чтобы вода не испарялась слишком быстро;
  • лить воду под корень, чтобы вода не попадала на листья;
  • после полива, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням, землю нужно разрыхлить;
  • не допускать застоя воды, так как это может привести к загниванию корней.
Контекст:

Огородники назвали десять ошибок при выращивании баклажанов.

Теги: урожай, огород, растения, баклжаны
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