Болгарский перец будет сладким и мясистым. Сделайте эту простую подкормку. Подробности

Чтобы перцы выросли сладкими и мясистыми, нужно придерживаться правил ухода за этой культурой.
Полив
Перец любит полив, но заливать водой его не стоит. В этом случае перцы вырастут водянистыми и пресными.
Не стоит поливать перец холодной водопроводной водой. Лучше поливать перцы умеренно или произвести капельный полив. В этом случае получится собрать большой урожай сладких и крупных плодов.
В частом поливе нуждаются перцы, которые растут на песчаной почве, которая слишком быстро пересыхает в жару.
Подкормка
Азот, калий и фосфор нужно вносить один раз в 7–10 дней в умеренном количестве в первом периоде вегетации.
Для сладости перца важны подкормки органическими удобрениями. Хороший результат дает применение настоя крапивы. Листья и стебли этого растения нужно выложить в емкость и залить водой, оставить на несколько дней бродить. Настой слить и использовать его в объеме 1 л на 10 л воды, поливая грядки перца.
Размер перца можно увеличить с помощью применения йода.