Болгарский перец будет сладким и мясистым. Сделайте эту простую подкормку. Подробности

Чтобы перцы выросли сладкими и мясистыми, нужно придерживаться правил ухода за этой культурой.

Полив

Перец любит полив, но заливать водой его не стоит. В этом случае перцы вырастут водянистыми и пресными.

Не стоит поливать перец холодной водопроводной водой. Лучше поливать перцы умеренно или произвести капельный полив. В этом случае получится собрать большой урожай сладких и крупных плодов.

В частом поливе нуждаются перцы, которые растут на песчаной почве, которая слишком быстро пересыхает в жару.

Подкормка

Азот, калий и фосфор нужно вносить один раз в 7–10 дней в умеренном количестве в первом периоде вегетации.

Для сладости перца важны подкормки органическими удобрениями. Хороший результат дает применение настоя крапивы. Листья и стебли этого растения нужно выложить в емкость и залить водой, оставить на несколько дней бродить. Настой слить и использовать его в объеме 1 л на 10 л воды, поливая грядки перца.