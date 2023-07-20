Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2023
 
Огороды

Не делайте этого, чтобы не испортить урожай! Чего нельзя делать с перьями лука

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Перья пригибаются к земле только у созревшего лука
Перья пригибаются к земле только у созревшего лука
Фото: depositphotos.com

Украинское издание "На пенсии" рассказало, почему не нужно пригибать перо лука к земле.

Как отметило издание, огородники считают, что пригибание стеблей лука к земле помогает увеличить массу и улучшить урожай, способствует прекращению роста листьев и оттоку питательных веществ к луковице.

Специалисты-огородники отмечают, что на самом деле, пригибая лук к земле, наоборот, перекрывается доступ питательных веществ к луковицам.

При повреждении пригнутого к земле пера возникает опасность проникновения в растение болезнетворных микроорганизмов, из-за чего лук может заразиться болезнями и стать непригодным для длительного хранения.

Когда нужно пригибать перья лука

Это можно делать, когда перья начали желтеть, на луковице образовались сухие верхние чешуйки, а зеленая часть растения уже сама начала ложиться на землю.

Для получения хорошего урожая лука, который будет длительно храниться, нужно хотя бы за две недели до сбора прекратить полив. Если идут дожди, как раз поможет пригибания лука, чтобы замедлить его созревание. Как правило, к завершению стадии созревания лука его стебли уже самостоятельно опускаются на землю.

Контекст:

Чтобы лук хранился долго, нужно вовремя собрать урожай.

Не стоит сразу после выкапывания обрезать перья. Свежевыкопанный лук нужно оставить на целый день подсыхать на солнце. Также его нужно переворачивать.

Лук держат в течение недели в хорошо проветриваемом помещении. А потом переносят в место, где он будет храниться.

Теги: урожай, лук, огород, огородники
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках
  Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках
Дмитрий ГОРДОН
Выжившая в разрушенном обломком российской ракеты доме киевлянка: Когда пожар потушили, я поднялась в квартиру и поняла: от этажа ничего не осталось, кроме той части, где была моя кровать
Выжившая в разрушенном обломком российской ракеты доме киевлянка: Когда пожар потушили, я поднялась в квартиру и поняла: от этажа ничего не осталось, кроме той части, где была моя кровать
Елена ПОСКАННАЯ
  Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск"
  Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мороженое на ногтях. Забавный дизайн летнего маникюра
Мороженое на ногтях. Забавный дизайн летнего маникюра
"Вам его не хватало – легкого и вкусного салата". Оригинальный рецепт от Клопотенко всего из двух основных ингредиентов
"Вам его не хватало – легкого и вкусного салата". Оригинальный рецепт от Клопотенко всего из двух основных ингредиентов
Галина ГРИШИНА
Ратаковски сменила цвет волос. Фото до и после
Ратаковски сменила цвет волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Не делайте этого, чтобы не испортить урожай! Чего нельзя делать с перьями лука
Не делайте этого, чтобы не испортить урожай! Чего нельзя делать с перьями лука
Бех-Романчук в шортах показала гибкость тела. Фото
Бех-Романчук в шортах показала гибкость тела. Фото
Кацурина выложила в сеть откровенное фото из массажного кабинета. Dantes прокомментировал
Кацурина выложила в сеть откровенное фото из массажного кабинета. Dantes прокомментировал
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич показал подросшего сына и обратился к жене: "Как круто наши гены общаются между собой"
Анатолий Анатолич показал подросшего сына и обратился к жене: "Как круто наши гены общаются между собой"
Галина ГРИШИНА
"Мальчик или девочка?" Беременная жена Зинченко показала живот
"Мальчик или девочка?" Беременная жена Зинченко показала живот
Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео
Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это не просто курица, а искусство". Запеченное филе бедренной части с картофелем. Рецепт
"Это не просто курица, а искусство". Запеченное филе бедренной части с картофелем. Рецепт
Маринованные томаты за час. Рецепт с горчицей и медом
Маринованные томаты за час. Рецепт с горчицей и медом
Галина ГРИШИНА
"Этот метод подходит всем гребням". Трихолог рассказала, как правильно мыть щетку для волос
"Этот метод подходит всем гребням". Трихолог рассказала, как правильно мыть щетку для волос
  Вот как правильно нужно срезать петрушку, чтобы за сезон собрать сразу несколько урожаев. Совет опытного огородника
  Вот как правильно нужно срезать петрушку, чтобы за сезон собрать сразу несколько урожаев. Совет опытного огородника
Галина ГРИШИНА
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк
Как правильно мыть ягоды. Советы
Как правильно мыть ягоды. Советы
Жена Тигипко снялась в купальнике под водой
Жена Тигипко снялась в купальнике под водой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 