Не делайте этого, чтобы не испортить урожай! Чего нельзя делать с перьями лука

Перья пригибаются к земле только у созревшего лука Фото: depositphotos.com

Как отметило издание, огородники считают, что пригибание стеблей лука к земле помогает увеличить массу и улучшить урожай, способствует прекращению роста листьев и оттоку питательных веществ к луковице.

Специалисты-огородники отмечают, что на самом деле, пригибая лук к земле, наоборот, перекрывается доступ питательных веществ к луковицам.

При повреждении пригнутого к земле пера возникает опасность проникновения в растение болезнетворных микроорганизмов, из-за чего лук может заразиться болезнями и стать непригодным для длительного хранения.

Когда нужно пригибать перья лука

Это можно делать, когда перья начали желтеть, на луковице образовались сухие верхние чешуйки, а зеленая часть растения уже сама начала ложиться на землю.

Для получения хорошего урожая лука, который будет длительно храниться, нужно хотя бы за две недели до сбора прекратить полив. Если идут дожди, как раз поможет пригибания лука, чтобы замедлить его созревание. Как правило, к завершению стадии созревания лука его стебли уже самостоятельно опускаются на землю.