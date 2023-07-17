Бульвар Шоубиз
 
17 июля, 2023
 
Огороды

"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле

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Подкормку нужно провести два раза в месяц
Подкормку нужно провести два раза в месяц
Фото: depositphotos.com

Для того чтобы томаты дальше продолжали цветение и плодоношение, нужно сделать правильную и своевременную подкормку. Об этом рассказала автор YouTube-канала "Дім та присадибна ділянка".

"Очень хороший и простой рецепт – это использование монофосфата калия", – отметила огородница.

Ингредиенты:

  • 5 г монофосфата калия;
  • 10 л воды.

Применение:

Порошок нужно растворить в воде. Как отметила автор канала, монофосфат калия очень хорошо растворяется.

Огородница отметила, что в этой подкормке есть все для того, чтобы помидоры и цвели, и вязались, и плодоносили.

Подкормку нужно проводить два раза в месяц, заливая раствор под корень томатов, обязательно на увлажненную почву.

"Вы получите обильный хороший урожай", – заверила автор канала.

Контекст:

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Теги: урожай, помидоры, огород, огородные работы
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