"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле

"Очень хороший и простой рецепт – это использование монофосфата калия", – отметила огородница.
Ингредиенты:
Применение:
Порошок нужно растворить в воде. Как отметила автор канала, монофосфат калия очень хорошо растворяется.
Огородница отметила, что в этой подкормке есть все для того, чтобы помидоры и цвели, и вязались, и плодоносили.
Подкормку нужно проводить два раза в месяц, заливая раствор под корень томатов, обязательно на увлажненную почву.
"Вы получите обильный хороший урожай", – заверила автор канала.
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