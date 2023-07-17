"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле

Подкормку нужно провести два раза в месяц Фото: depositphotos.com

"Очень хороший и простой рецепт – это использование монофосфата калия", – отметила огородница.

Ингредиенты:

5 г монофосфата калия;

10 л воды.

Применение:

Порошок нужно растворить в воде. Как отметила автор канала, монофосфат калия очень хорошо растворяется.

Огородница отметила, что в этой подкормке есть все для того, чтобы помидоры и цвели, и вязались, и плодоносили.

Подкормку нужно проводить два раза в месяц, заливая раствор под корень томатов, обязательно на увлажненную почву.

"Вы получите обильный хороший урожай", – заверила автор канала.