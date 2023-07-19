"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов

Нужно следить за побегами и листьями огурцов Фото: depositphotos.com

Автор ролика рассказал, как он делает прищипывание огурцов.

"Когда растения дорастают до опоры, мы опрокидываем их через нее. Оставляем верхушки, а часть отрезаем. Примерно от 0,5 м до 1 м", – объяснил он.

Обрезать лишние побеги нужно для того, чтобы растение имело силу для созревания плодов.

"Подрезав верхушку, мы запустим процессы нарастания дополнительных пасынков", – уточнил огородник.

Необходимо срезать узлы на огурцах в следующем порядке: один обрезать, три оставить. Всего оставлять нужно по 3–5 плодов. Необходимо также срезать поврежденные и пожелтевшие листья.

"Усы на огурцах всегда нужно отрезать, поскольку они отнимают мощность огурца", – добавил автор ролика.

Также он сделал корневую подкормку огурцов с помощью препарата "Радифарм" из расчета 25 мл на 10 л воды.

"Урожай пойдет вверх!" – отметил автор ролика.