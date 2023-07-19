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19 июля, 2023
 
Огороды

"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов

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Нужно следить за побегами и листьями огурцов
Нужно следить за побегами и листьями огурцов
Фото: depositphotos.com

Автор YouTube-канала "Наша дача!" отметил, что со временем огурцы начинают хуже плодоносить и рассказал, как легко исправить ситуацию.

Автор ролика рассказал, как он делает прищипывание огурцов.

"Когда растения дорастают до опоры, мы опрокидываем их через нее. Оставляем верхушки, а часть отрезаем. Примерно от 0,5 м до 1 м", – объяснил он.

Обрезать лишние побеги нужно для того, чтобы растение имело силу для созревания плодов.

"Подрезав верхушку, мы запустим процессы нарастания дополнительных пасынков", – уточнил огородник.

Необходимо срезать узлы на огурцах в следующем порядке: один обрезать, три оставить. Всего оставлять нужно по 3–5 плодов. Необходимо также срезать поврежденные и пожелтевшие листья.

"Усы на огурцах всегда нужно отрезать, поскольку они отнимают мощность огурца", – добавил автор ролика.

Также он сделал корневую подкормку огурцов с помощью препарата "Радифарм" из расчета 25 мл на 10 л воды.

"Урожай пойдет вверх!" – отметил автор ролика.

Контекст:

Урожайность огурцов можно повысить также с помощью пищевой соды.

Теги: урожай, огурцы, огород, огородные работы, растения
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