Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2023
 
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Томаты с белыми жесткими прожилками. Можно ли их есть?

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Иногда белые прожилки можно просто вырезать
Иногда белые прожилки можно просто вырезать
Фото: depositphotos.com

Иногда помидоры внутри оказываются жесткими, с плотными белыми прожилками. Издание "На пенсии" объяснило, когда такие плоды можно употреблять в пищу, а когда лучше от них отказаться.

Причин того, что помидоры внутри незрелые и твердые, с прожилками, может быть несколько.

Фитоплазмоз

Эта болезнь чаще всего встречается на юге, где с ранней весны до поздней осени сохраняются высокая температура и пониженная влажность воздуха. Это может привести к потере 70% урожая. Главный признак фитоплазмоза – то, что плоды не завязываются. А если растение было заражено после начала плодоношения, то помидоры внутри становятся жесткими и белыми.

Сверху томаты имеют зеленовато-желтое пятно, которое отходит от плодоножки почти до середины плода.

Эту инфекцию переносит тля, совка, цикадка, пенница и листоблошка. Поэтому важно проводить обработку против вредителей сразу же после высадки растений в грунт.

Эффективным против вредителей будет применение препаратов "Циткор" или "Актара". Против фитоплазмоза можно применить препарат "Фитоплазмин".

Риск появления болезни снижает регулярная прополка сорняков.

Погодные условия

Если не поливать помидоры при повышенной температуре воздуха, в плодах перестанет накапливаться ликопин, отвечающий за окрас. Томаты станут светлыми, плотными и невкусными.

Также белые жесткие прожилки могут появиться из-за избытка или недостатка питательных веществ (калий, азот или кальций).

Чрезмерная подкормка селитрой (нитраты)

Если вы купили помидоры, которые оказались недозревшими, волокнистыми и бледными внутри, есть их не стоит. Они не  принесут пользы организму. Вероятно, причина – чрезмерное накопление нитратов.

В случае, если такие помидоры выросли у вас на грядке, и вы не применяли химические препараты, белую часть можно просто вырезать, а сам томат использовать для сока или приготовления соусов.

Контекст:

Помидоры часто страдают от фитофтороза. Защитить культуру от этого заболевания поможет медная проволока.

Теги: урожай, помидоры, огород, огородные работы, томаты
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