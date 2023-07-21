Смородина больше не будет осыпаться. Устраните эти пять причин плохого урожая ягоды

Неправильное место для посадки

Участок должен быть защищен от восточных и северных ветров. Кусты лучше размещать в сухих и открытых местах без возвышенностей и впадин, чтобы избежать застоя воды.

Красная смородина лучше растет под рассеянными солнечными лучами. При большом затенении кусты плохо развиваются и мельчают ягоды.

Слишком густая посадка

В зависимости от сорта различается схема посадки. Для раскидистых кустов расстояние должно быть 2 м, а для более компактных кустов – 1,3–1,4 м.

Заморозки

Красная смородина не переносит заморозков, поэтому если на цветение или формирование завязей выпало понижение температуры, урожай будет плохим. Дождь, сильный ветер, высокая или низкая температура тоже плохо сказываются на завязях.

Слишком влажная или сухая почва

Красная смородина требует влаги меньше, чем черная, но нехватка влаги может привести к осыпанию ягод.

Если в начале лета стоит засушливая погода, нужно обеспечить смородине надлежащий полив. Поливать нужно не слишком часто, но так, чтобы влага доходила до корней (на глубину до 60 см).

Нашествие вредителей

Спровоцировать опадение завязи может вредитель – стеклянница. Насекомое прогрызает себе ходы внутри побегов. Поврежденные побеги нужно срезать до здорового, не поврежденного ствола, а срезы замазать садовым варом, чтобы вредитель не поселился в здоровых побегах.

Вредит урожаю смородины также галловая тля. Тогда на листьях появляются темно-красные, вишневые или желтые вздутия и бугорки. Справиться с галловой тлей можно, в частности, с помощью инсектицидов.