Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2023
 
Лайфхаки

Как правильно мыть ягоды. Советы

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Ягоды не нужно мыть заранее
Ягоды не нужно мыть заранее
Фото: depositphotos.com

На сайте Shuba рассказали, как правильно мыть ягоды, чтобы они были свежими и вкусными.

Мыть ягоды заранее не нужно. Делайте это непосредственно перед тем, как вы будете их есть. Наполните большую миску водой и аккуратно поместите ягоды. Оставьте их на 1–2 минуты, слейте воду и повторите, пока ягоды не будут чистыми.

Мыть нежные ягоды под краном не советуют, а плотные летние фрукты – абрикосы, нектарины, персики – можно.

Что делать, если помытые ягоды полностью не съели

Такие ягоды могут испортиться на следующий день.

Чтобы продлить их срок годности, нужно обсушить ягоды на полотенце и выложить в один ряд в большой емкости. Застелите дно емкости или большой тарелки бумажными салфетками. Они заберут лишнюю влагу и немного продлят свежесть ягод.

Контекст:

Сохранить ягоды в холодильнике свежими поможет обычная бумага.

Теги: фрукты, советы, лайфхак, ягоды
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