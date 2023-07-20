Как правильно мыть ягоды. Советы

Мыть ягоды заранее не нужно. Делайте это непосредственно перед тем, как вы будете их есть. Наполните большую миску водой и аккуратно поместите ягоды. Оставьте их на 1–2 минуты, слейте воду и повторите, пока ягоды не будут чистыми.

Мыть нежные ягоды под краном не советуют, а плотные летние фрукты – абрикосы, нектарины, персики – можно.

Что делать, если помытые ягоды полностью не съели

Такие ягоды могут испортиться на следующий день.

Чтобы продлить их срок годности, нужно обсушить ягоды на полотенце и выложить в один ряд в большой емкости. Застелите дно емкости или большой тарелки бумажными салфетками. Они заберут лишнюю влагу и немного продлят свежесть ягод.