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Как уберечься от молнии. Важные правила

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Молния может быть опасна, если застала человека на открытом пространстве
Молния может быть опасна, если застала человека на открытом пространстве
Фото: depositphotos.com

Июль и август – месяцы, когда ливни и грозы проходят все чаще. Чтобы обезопасить себя от удара молнии, нужно знать некоторые правила. О них рассказывает издание "ГОРДОН".

На улице

Если непогода застала вас на улице, желательно найти укрытие и переждать молнию. Например, спрятаться в кафе, магазине, зайти в подъезд или в метро.

Важно избегать высоких деревьев и металлических заборов. 

Если вы едете на велосипеде или самокате, остановитесь и переждите, пока стихия не утихнет.

В лесу

Нельзя укрываться от грозы под одиноким высоким деревом. Нужно выбрать более низкие и густо растущие. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Наиболее подвержены попаданию молнии дуб, сосна, ель, тополь. Относительно безопасен клен.

В поле

Молния наиболее опасна для человека, оказавшегося на открытом пространстве. Если это произошло, нужно найти углубление и лечь, сгруппировавшись.

Фото: depositphotos.com

Фото: depositphotos.com

На или в воде

Если гроза и молния начались во время речной прогулки или плавания, необходимо срочно добраться до берега и спрятаться в укрытие. Вода – электролит, и во время молнии нужно находиться подальше от нее.

Дома

Закройте окна и двери, чтобы не было сквозняка. Это позволит избежать шаровой молнии.

Желательно выключить электроприборы и мобильный телефон. Важно удостовериться, что все кабели и антенны, которые проводятся с внешней стороны дома, имеют громоотводы.

Теги: молния, интересное, советы
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