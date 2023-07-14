Как уберечься от молнии. Важные правила

На улице
Если непогода застала вас на улице, желательно найти укрытие и переждать молнию. Например, спрятаться в кафе, магазине, зайти в подъезд или в метро.
Важно избегать высоких деревьев и металлических заборов.
Если вы едете на велосипеде или самокате, остановитесь и переждите, пока стихия не утихнет.
В лесу
Нельзя укрываться от грозы под одиноким высоким деревом. Нужно выбрать более низкие и густо растущие.
Наиболее подвержены попаданию молнии дуб, сосна, ель, тополь. Относительно безопасен клен.
В поле
Молния наиболее опасна для человека, оказавшегося на открытом пространстве. Если это произошло, нужно найти углубление и лечь, сгруппировавшись.
На или в воде
Если гроза и молния начались во время речной прогулки или плавания, необходимо срочно добраться до берега и спрятаться в укрытие. Вода – электролит, и во время молнии нужно находиться подальше от нее.
Дома
Закройте окна и двери, чтобы не было сквозняка. Это позволит избежать шаровой молнии.
Желательно выключить электроприборы и мобильный телефон. Важно удостовериться, что все кабели и антенны, которые проводятся с внешней стороны дома, имеют громоотводы.