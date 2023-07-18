Как выбрать вкусный арбуз. Лайфхаки

Автор блога отметила, что арбузы активно поглощают тяжелые металлы, в том числе свинец, который содержится в выхлопных газах. Поэтому арбузы лучше всего покупать в магазинах или на крытых рынках, а не у продавцов, которые стоят вдоль дорог.

Эксперт советует выбирать арбузы желтого цвета, так как они обычно более сладкие, хотя и меньшего размера, а также попробовать арбузы без косточек, которые гораздо вкуснее обычных.

"Покупайте арбузы удлиненной формы, выращенные в южных регионах, а лучше – в Азии. В ближайшие годы, к сожалению, херсонских арбузов будет немного. Арбузы уже начали выращивать в других регионах Украины, но самые вкусные, которые я пробовала, были из Узбекистана. Мы привыкли к узбекским дыням, но и арбузы у них вкусные и сладкие. Поэтому советую", – отметила блогер.