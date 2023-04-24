Бульвар Шоубиз
 
24 апреля, 2023
 
Огороды

Не сажайте эти кусты рядом с черной смородиной! Ягод будет очень мало

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Черная смородина не терпит определенного соседства
Черная смородина не терпит определенного соседства
Фото: pixabay.com

Чтобы урожай черной смородины был щедрым, нужно избегать ее соседства с родственными кустарниками. Об этом сообщило издание ProstoWay.

Черная смородина может расти и плодоносить на одном месте 12–15 лет и давать хороший урожай. Для этого нужно сажать черную смородину вдали от красной и белой.

Если кусты разных видов смородины разместить на участке рядом, ягод будет мало на всех кустах. Это явление называется аллелопатией. Оно объясняется тем, что у разных видов смородины есть свои особые вещества, которые негативно влияют на состояние родственных растений, тормозят и угнетают их развитие.

Возле смородины для хорошего роста следует посадить жимолость, йошту, вишню или клубнику.

Теги: урожай, огород, огородные работы, смородина, растения, черная смородина
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