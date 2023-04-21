Природные фильтры. Какие комнатные растения очищают воздух

Алоэ – одно из самых полезных растений. Его стоит приобрести, если вы только что сделали ремонт и от мебели или отделочных материалов исходит резкий запах. Алоэ способно поглощать самые вредные вещества, вплоть до формальдегида.

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Фикус очищает воздух от токсичных веществ толуола и ксилола. Эти компоненты могут содержаться в лаке, которым покрывают дерево и паркет.

Такими же свойствами обладает и диффенбахия. При этом важно учитывать, что диффенбахия – ядовитое растение. Поэтому если в доме есть маленькие дети или животные, ее нужно размещать в недоступном для них месте.

Драцена очищает пространство от бензола, который может присутствовать в помещении, если там постелили новый линолеум.

Миниатюрные хвойные растения (кипарис, араукария, туя) очищают помещения, в которых часто используются электроприборы. Хвойные растения восполняют дефицит отрицательных ионов кислорода.

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Чтобы увлажнить воздух в квартире, нужно обзавестись папоротниковыми растениями. Им требуется достаточный полив, и эта влага впоследствии выделяется в атмосферу.

Антибактериальным действием обладают самшит, сансевьера, герань, бегония, лаванда. А такие растения, как лимон, мята, эвкалипт, можно применять не только как природные очистители воздуха, а и использовать в пищу для обогащения блюд полезными веществами.