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06 июля, 2023
 
Огороды

"Размер перца увеличится на 15%". Опытная огородница рассказала, как подкармливает перец доступным дешевым средством

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Перец даст хороший урожай
Перец даст хороший урожай
Фото: depositphotos.com

Чтобы перец вырос быстрее и не страдал от вредителей, нужно использовать опрыскивание и подкормку из раствора йода. Об этом рассказала автор YouTube-канала "Дім та присадибна ділянка".

"Многие огородники в настоящее время стараются избегать использования химических удобрений и средств защиты, чтобы получить не только вкусные, но и полезные для здоровья плоды. В случае с перцем выручить может обычный йод, который легко найти в аптечке каждого дома. Ведь йод способен послужить для перца не только как удобрение, но и как стимулятор роста и средство защиты", – отметила автор ролика.

Подкорневая подкормка

  • 10 л воды;
  • три капли йода.

Перемешать. По 1 л под куст поливать.

Эта подкормка помогает увеличить размер плодов на 15%, а срок их созревания сокращается.

Опрыскивание

  • 1 л воды;
  • две капли йода.

Размешать и опрыскивать растение.

Профилактика заболеваний

  • 1 л воды;
  • 40 капель йода;
  • 1 ст. л. перекиси водорода.

Ингредиенты нужно размешать в 9 л воды. Провести опрыскивание перца с нижней части листа раз в 10 дней.

"Проверено на собственной грядке", – отметила огородница.

Контекст:

Для подкормки перца также можно использовать рост-концентрат со следующим соотношением полезных веществ: 15% азота, 7% фосфора, 7% калия.

Теги: советы, перец, огород, вредители, йод
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