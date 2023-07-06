"Размер перца увеличится на 15%". Опытная огородница рассказала, как подкармливает перец доступным дешевым средством

"Многие огородники в настоящее время стараются избегать использования химических удобрений и средств защиты, чтобы получить не только вкусные, но и полезные для здоровья плоды. В случае с перцем выручить может обычный йод, который легко найти в аптечке каждого дома. Ведь йод способен послужить для перца не только как удобрение, но и как стимулятор роста и средство защиты", – отметила автор ролика.
Подкорневая подкормка
Перемешать. По 1 л под куст поливать.
Эта подкормка помогает увеличить размер плодов на 15%, а срок их созревания сокращается.
Опрыскивание
Размешать и опрыскивать растение.
Профилактика заболеваний
Ингредиенты нужно размешать в 9 л воды. Провести опрыскивание перца с нижней части листа раз в 10 дней.
"Проверено на собственной грядке", – отметила огородница.
Для подкормки перца также можно использовать рост-концентрат со следующим соотношением полезных веществ: 15% азота, 7% фосфора, 7% калия.