"Размер перца увеличится на 15%". Опытная огородница рассказала, как подкармливает перец доступным дешевым средством

"Многие огородники в настоящее время стараются избегать использования химических удобрений и средств защиты, чтобы получить не только вкусные, но и полезные для здоровья плоды. В случае с перцем выручить может обычный йод, который легко найти в аптечке каждого дома. Ведь йод способен послужить для перца не только как удобрение, но и как стимулятор роста и средство защиты", – отметила автор ролика.

Подкорневая подкормка

10 л воды;

три капли йода.

Перемешать. По 1 л под куст поливать.

Эта подкормка помогает увеличить размер плодов на 15%, а срок их созревания сокращается.

Опрыскивание

1 л воды;

две капли йода.

Размешать и опрыскивать растение.

Профилактика заболеваний

1 л воды;

40 капель йода;

1 ст. л. перекиси водорода.

Ингредиенты нужно размешать в 9 л воды. Провести опрыскивание перца с нижней части листа раз в 10 дней.

"Проверено на собственной грядке", – отметила огородница.