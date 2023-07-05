"Будете собирать огурцы до октября". Названа эффективная подкормка

Подкормку нужно производить в среднем раз в неделю Фото: depositphotos.com

"Хотите собирать огурцы до октября – в июле проведите подкормку тем, что есть в хозяйстве", – отметили авторы материала.

Когда растение формирует плоды, его нужно подкормить настоем коровяка, конского или кроличьего навоза.

Приготовление и применение удобрения

В 10 л воды нужно развести 2 л перебродившего коровяка. Добавить 2 ст. л. гумата калия.

Средство применять один раз в 7–10 дней на протяжении июля и августа после обильного полива грядок.

Эта подкормка укрепляет иммунитет растений, улучшает состояние корневой системы и помогает значительно увеличить урожайность.