"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту

"Вырастить эту вкуснятину очень просто", – отметил огородник.
Семена нужно выращивать в специальной кассете. Ее следует заполнить легкой пушистой почвой. Рассада будет выращиваться в течение 15–20 суток, после чего она будет готовая к высадке.
Из 10 семян, как отметил огородник, ожидается получить осенью 10 кг ранней капусты. Зерна нужно углублять на 0,5–0,7 см (до 1 см). Можно это делать с помощью карандаша.
После высадки необходимо тщательно полить почву. Делать это лучше из мелкого распылителя, чтобы семена не засосало в глубину. Накрыть кассету пленкой, чтобы не было испарения лишней влаги: семена должны оставаться во влажной среде.
Разместить рассаду нужно в месте, недоступном прямым солнечным лучам.
"Через 20 дней мы получим рассаду, готовую к высадке на грунт", – сказал огородник.
Если в июле на грядке у вас уже есть кочаны капусты, нужно подкормить ее, чтобы урожай стал еще лучше.