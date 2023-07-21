Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2023
 
Огороды

"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту

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Из одного зерна можно получить 1 кг капусты осенью
Из одного зерна можно получить 1 кг капусты осенью
Фото: depositphotos.com

Автор YouTube-канала "Наша дача" рассказал, как посадить в июле семена молодой капусты, чтобы осенью иметь свежий урожай.

"Вырастить эту вкуснятину очень просто", – отметил огородник.

Семена нужно выращивать в специальной кассете. Ее следует заполнить легкой пушистой почвой. Рассада будет выращиваться в течение 15–20 суток, после чего она будет готовая к высадке. 

Из 10 семян, как отметил огородник, ожидается получить осенью 10 кг ранней капусты. Зерна нужно углублять на 0,5–0,7 см (до 1 см). Можно это делать с помощью карандаша.

После высадки необходимо тщательно полить почву. Делать это лучше из мелкого распылителя, чтобы семена не засосало в глубину. Накрыть кассету пленкой, чтобы не было испарения лишней влаги: семена должны оставаться во влажной среде.

Разместить рассаду нужно в месте, недоступном прямым солнечным лучам.

"Через 20 дней мы получим рассаду, готовую к высадке на грунт", – сказал огородник.

Контекст:

Если в июле на грядке у вас уже есть кочаны капусты, нужно подкормить ее, чтобы урожай стал еще лучше.

Теги: огород, капуста, рассада, огородники
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