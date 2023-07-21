"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту

Из одного зерна можно получить 1 кг капусты осенью Фото: depositphotos.com

"Вырастить эту вкуснятину очень просто", – отметил огородник.

Семена нужно выращивать в специальной кассете. Ее следует заполнить легкой пушистой почвой. Рассада будет выращиваться в течение 15–20 суток, после чего она будет готовая к высадке.

Из 10 семян, как отметил огородник, ожидается получить осенью 10 кг ранней капусты. Зерна нужно углублять на 0,5–0,7 см (до 1 см). Можно это делать с помощью карандаша.

После высадки необходимо тщательно полить почву. Делать это лучше из мелкого распылителя, чтобы семена не засосало в глубину. Накрыть кассету пленкой, чтобы не было испарения лишней влаги: семена должны оставаться во влажной среде.

Разместить рассаду нужно в месте, недоступном прямым солнечным лучам.

"Через 20 дней мы получим рассаду, готовую к высадке на грунт", – сказал огородник.