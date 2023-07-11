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11 июля, 2023
 
Огороды

Не повторяйте этого, и получите отличный урожай. 10 ошибок при выращивании баклажанов

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Баклажаны требуют особенного ухода
Баклажаны требуют особенного ухода
Фото: depositphotos.com

Чтобы получить хороший урожай баклажанов, нужно знать, как правильно высаживать растение, и соблюдать четкие правила ухода за ним. Издание "Порадник" назвало 10 распространенных ошибок, которые допускают дачники на грядках с баклажанами.

"Многие дачники знают, что баклажаны достаточно сложно выращивать на своем участке: то завязи этот овощ сбросит, то плодоносить отказывается. Поэтому не все решаются сажать и выращивать в своем огороде баклажаны. А зря! При умелом уходе можно получить хороший урожай этого овоща", – отметили в материале.

Получить качественные плоды баклажанов можно, если учитывать самые распространенные ошибки огородников и избегать их.

1. Слишком поздняя посадка семян на рассаду приводит к понижению урожая. 60-дневная рассада дает на 60% меньше урожая, чем 80-дневная.

2. При выращивании рассады в контейнерах ее приходится пересаживать, а рассада баклажанов, ее корневая система, очень плохо переносит пересадку. Именно поэтому семена на рассаду лучше сразу сажать в торфяные горшки. Рассаду лучше не подвергать пикировке.

3. Часто рассаду баклажанов подвергают 24-часовой подсветке, а этой культуре для идеального роста требуется короткий световой день, поэтому если с 18.00 вечера до 8.00 утра рассаду закрывать высокими фанерными коробками, то есть возможность получить урожай примерно на две недели раньше.

4. Несмотря на то, что баклажаны и помидоры принадлежат к одному семейству, высаживать их на грядке рядом нельзя. Также их нельзя размещать на одном подоконнике в рассадный период.

5. Иногда считают, что при использовании в качестве удобрения навоза растения не нуждаются в подкормках азотными удобрениями. Это опасное заблуждение. Баклажаны, кроме азотных удобрений, любят подкормку компостом и настоями коровяка. Периодически вокруг растений (особенно в холодный период) необходимо рассыпать древесный уголь или пепел.

6. Баклажан чувствителен к повышенной влажности. Избыток влаги приводит к развитию грибковых заболеваний, а также затрудняет опыление. Недостаток влаги тоже вреден, потому что корневая система расположена в верхнем слое почвы. Баклажаны нужно поливать обильно, но без застоя влаги. Вода для полива должна быть теплой. При поливе нельзя, чтобы вода попадала на листву растений, иначе увеличится риск заболеваний.

7. Баклажаны любят рыхление, но глубокого рыхления следует избегать. Не рыхлите растения глубже, чем на 3–5 см. Рыхление лучше выполнять после полива.

8. Процесс ветвения баклажанов следует контролировать, оставив на растении три-четыре побега. Остальные лучше удалять. Это касается и многочисленных цветков, особенно если погода неблагоприятная. Если же погода хорошая, то количество оставленных завязей можно увеличить. Здесь все зависит от конкретных погодных условий.

9. При сборе плодов многие огородники обламывают их, в результате чего растению наносится травма, образуются раны, из-за которых может быть занесена инфекция. Лучше при уборке плодов пользоваться ножницами или секатором.

10. Бывает, что вовремя не удаляют пораженные болезнями листья. Растение может заразиться гнилью. Вовремя удаляйте больные пожелтевшие листья и те, которые касаются земли. Когда на растении появляются первые цветы, лучше оборвать те побеги, которые будут находиться ниже этих цветов.

Контекст:

Можно получить плоды баклажанов размером с литровую банку, если правильно удалить лишние плоды. Важно обращать внимание на состояние листьев этой культуры, чтобы не пропустить болезни растения.

Теги: урожай, советы, баклажаны, огород, выращивание, огородники
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