Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2023
 
Огороды

"Баклажаны размером с литровую банку". Сделайте это в июле, чтобы получить щедрый урожай

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Баклажаны дадут отличный урожай
Баклажаны дадут отличный урожай
Фото: depositphotos.com

Чтобы вырастить крупные и вкусные баклажаны, нужно в июле пасынковать растение. Об этом сообщило издание "На пенсии".

Чтобы плоды баклажанов не мельчали, в июле нужно убрать "лишние" плоды. На кусте их нужно оставить от пяти до восьми. Также следует оборвать все цветки и мелкие пасынки. А когда плоды начнут наливаться, прищипнуть все верхушки и оборвать нижние желтеющие листья.

"Баклажаны [будут] размером с литровую банку", – отметили в материале.

Диагностика по листьям

Если листья баклажанов растут под острым углом к стеблю – растению не хватает фосфора.

Когда они скручиваются вверх, образуя "челноки", а затем по краям появляется коричневая полоска, это свидетельствует о недостатке калия.

Если листья становятся мраморно-зелеными – растению не хватает магния.

Мозаичные желто-зеленые разводы свидетельствуют о недостатке микроэлементов или вирусном заболевании – табачной мозаики.

Контекст:

Чтобы блюда из баклажанов получились аппетитными, необходимо помнить об особенностях вкуса и консистенции этих овощей.

Теги: урожай, баклажаны, огород, растения
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