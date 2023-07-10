"Баклажаны размером с литровую банку". Сделайте это в июле, чтобы получить щедрый урожай

Чтобы плоды баклажанов не мельчали, в июле нужно убрать "лишние" плоды. На кусте их нужно оставить от пяти до восьми. Также следует оборвать все цветки и мелкие пасынки. А когда плоды начнут наливаться, прищипнуть все верхушки и оборвать нижние желтеющие листья.

"Баклажаны [будут] размером с литровую банку", – отметили в материале.

Диагностика по листьям

Если листья баклажанов растут под острым углом к стеблю – растению не хватает фосфора.

Когда они скручиваются вверх, образуя "челноки", а затем по краям появляется коричневая полоска, это свидетельствует о недостатке калия.

Если листья становятся мраморно-зелеными – растению не хватает магния.

Мозаичные желто-зеленые разводы свидетельствуют о недостатке микроэлементов или вирусном заболевании – табачной мозаики.