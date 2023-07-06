Вот как можно использовать на огороде банановую кожуру. Эксперт рассказал, как приготовить подкормку для огурцов и собирать щедрый урожай

"Это поможет огурцам быстро нарастить зеленую массу и гарантирует щедрый урожай, потому что это удобрение содержит азот, фосфор, калий и много других полезных для растения микроэлементов. А главное – что подкормка будет в легкодоступной для растений форме", – отметил эксперт.
Приготовление подкормки для 20 растений
Полив растений
Под каждый куст огурцов необходимо вылить 0,5 л раствора. Подкормку можно проводить раз в две недели до завершения плодоношения.
Эксперт отметил, что подкормка также подойдет для удобрения перца, помидоров, кабачков и баклажанов.
Чтобы предоставить огурцам необходимые для роста полезные вещества, эксперты также рекомендует приготовить подкормку из молока. Для приготовления подкормки в 10 л теплой воды растворяют 1 л обычного магазинного молока.
"Молоко – это комплекс питательных веществ, которые одинаково полезны как для человека, так и для растений. Особенно для огурцов. Молоко делает грунт более плодовитым. В нем поселяются молочные бактерии, которые препятствуют появлению грибков", – отметили эксперты.
Если на огурцах летом желтеют листья, это свидетельствует о недостатке питания. В таком случае огурцы нужно подкармливать гуматом калия.