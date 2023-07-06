Вот как можно использовать на огороде банановую кожуру. Эксперт рассказал, как приготовить подкормку для огурцов и собирать щедрый урожай

Подкормку огурцов из банановой кожуры можно проводить раз в две недели до завершения плодоношения Скриншот: Корисне TV" / YouTube

"Это поможет огурцам быстро нарастить зеленую массу и гарантирует щедрый урожай, потому что это удобрение содержит азот, фосфор, калий и много других полезных для растения микроэлементов. А главное – что подкормка будет в легкодоступной для растений форме", – отметил эксперт.

Приготовление подкормки для 20 растений

Для приготовления удобрения необходимо как минимум четыре банановые кожуры сложить в литровую банку, залить горячей водой и оставить настаиваться два дня. Спустя время процедите подкормку в свободную емкость и разведите ее в 10 л теплой воды.

Полив растений

Под каждый куст огурцов необходимо вылить 0,5 л раствора. Подкормку можно проводить раз в две недели до завершения плодоношения.

Эксперт отметил, что подкормка также подойдет для удобрения перца, помидоров, кабачков и баклажанов.