  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай

По словам эксперта, часто бывает так, что удобрения были внесены, но не дали ожидаемого эффекта.

"Это происходит потому, что они находятся в форме, недоступной для усваивания растениями. Удобрения вроде бы есть. но толку от них нет. И здесь поможет подкормка растений лимонной кислотой, – отметил автор видео. – Лимонная кислота полезна для растений и грунтовой миклофлоры. Она не является полноценным удобрением, но выступает как отличный активатор тех удобрений, которые вы вносили под растения.

Приготовление подкормки

1 ст. л. удобрения разведите в 10 л воды. Во время подкормки 0,5 л раствора необходимо вылить под одно растение.

Такую подкормку необходимо проводить дважды за сезон с интервалом в две недели.

"Вы увидите, как ваши растения начнут наращивать листья и закладывать щедрый, экологически чистий урожай", – заверил эксперт.

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