Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2023
 
Огороды

Возможно, вы делаете эти ошибки. Почему желтеет лук на грядке

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Лук может страдать от болезней
Лук может страдать от болезней
Фото: depositphotos.com

Украинское издание "На пенсии" рассказало, почему лук желтеет и засыхает раньше времени, и как спасти урожай.

Неправильный полив

В жаркую погоду лук нуждается во влаге. В начале лета лук нужно поливать не менее 2–3 раз в неделю. С июля при созревании луковиц культуру поливают в среднем один раз в неделю.

Полив холодной водой приводит к пожелтению перьев. Температура воды не должна быть ниже 20 градусов.

Недостаток азота

Луку необходимы азотные подкормки. При их дефиците растение ослабляется, желтеет и усыхает. Натуральные источники азота – зелёное удобрение из скошенной травы, настой птичьего помета.

Вредители и болезни

Необходимо устранить таких вредителей, как луковая моль, луковая муха, трипсы. Обработку от вредителей можно делать биопрепаратами (фитовермом, битоксибациллином). 

На грядках лука может появляться бактериальная и донная гниль. Лучше сразу удалить поврежденную луковицу и обработать посадку фунгицидами.

Контекст:

Чтобы лук хранился долго, нужно вовремя собрать урожай.

Не стоит сразу после выкапывания обрезать перья. Свежевыкопанный лук нужно оставить на целый день подсыхать на солнце. Также его нужно переворачивать.

Лук хранят в течение недели в хорошо проветриваемом помещении. А потом переносят в место, где он будет храниться.

Теги: урожай, лук, удобрения, огород, огородные работы, посадка, растения, полив
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