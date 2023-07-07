Возможно, вы делаете эти ошибки. Почему желтеет лук на грядке

Неправильный полив

В жаркую погоду лук нуждается во влаге. В начале лета лук нужно поливать не менее 2–3 раз в неделю. С июля при созревании луковиц культуру поливают в среднем один раз в неделю.

Полив холодной водой приводит к пожелтению перьев. Температура воды не должна быть ниже 20 градусов.

Недостаток азота

Луку необходимы азотные подкормки. При их дефиците растение ослабляется, желтеет и усыхает. Натуральные источники азота – зелёное удобрение из скошенной травы, настой птичьего помета.

Вредители и болезни

Необходимо устранить таких вредителей, как луковая моль, луковая муха, трипсы. Обработку от вредителей можно делать биопрепаратами (фитовермом, битоксибациллином).

На грядках лука может появляться бактериальная и донная гниль. Лучше сразу удалить поврежденную луковицу и обработать посадку фунгицидами.