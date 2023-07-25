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25 июля, 2023
 
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Как хранить и когда собирать озимый чеснок. Советы огородников

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Озимый чеснок нужно хранить при определенной температуре
Озимый чеснок нужно хранить при определенной температуре
Фото: depositphotos.com

Озимый чеснок собирают, как только пожелтеют и частично подсохнут листья, а оставленные стрелки распрямятся. Об этом информирует огородников издание "Порадник".

Как собирать озимый чеснок

При уборке чеснок подкапывают вилами, извлекают из земли и досушивают в течение трех – семи дней в зависимости от погоды. Если нет возможности сушить на открытом воздухе, можно связать в небольшие пучки и подвесить на веревку в хорошо проветриваемом помещении.

Затем острым ножом или секатором обрезать корни и надземную часть, оставляя над плечиками луковицы часть стебля 1,5–2,5 см. Надземную часть можно не выбрасывать, а высушить и использовать для приготовления настоев в борьбе с тлей и паутинным клещом.

Нельзя допускать полного высыхания ботвы, так как она легко отрывается, а луковица распадается на зубки. Такой чеснок не подходит для длительного хранения.

Как хранить озимый чеснок

Отобранные для хранения головки чеснока уложить в решетчатые ящики или сетки и хранить до посадки при температуре 10–15 °С. Продовольственный чеснок лучше хранить при температуре 0°С. Небольшое количество чеснока можно хранить в комнате, при температуре 20 °С он прорастает слабо.

После уборки пузырьки чеснока подсушивают, подвесив срезанные стрелки соцветиями вниз. За это время они должны одеться в цветную чешую и при перемешивании шуршать. Через 25–30 дней пузырьки нужно оттереть, проветрить и отсортировать по размеру. Для посадки лучше использовать самые большие.

Контекст:

Созрел ли озимый чеснок, можно также узнать по его корням.

Теги: чеснок, огород, огородные работы, огородники
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Как хранить и когда собирать озимый чеснок. Советы огородников
Как хранить и когда собирать озимый чеснок. Советы огородников
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