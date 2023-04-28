Львовские хирурги впервые в Украине провели ребенку операцию на мозге с пробуждением, чтобы не повредить участки, которые отвечают за речь и движение

Во время самой важной части операции – удаления непосредственно опухоли – врачам удалось разбудить пациента для того, чтобы контролировать его речь и движения и не повредить отвечающие за них участки мозга Фото: Перше медичне об'єднання Львова / Facebook

Пациентом стал 15-летний Максим Волович из Тернополя, который с восьмилетнего возраста страдал от сильных эпилептических приступов, которые были спровоцированы опухолью в его мозгу.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением Михаила Ловга, опухоль необходимо было срочно удалить, так как она давила на мозг.

Во время самой важной части операции – удаления непосредственно опухоли – врачам удалось разбудить пациента для того, чтобы контролировать его речь и движения и не повредить отвечающие за них участки мозга.

"Медики развлекали Максима разговорами, а пока он говорил, активность в участках, которые отвечают за движения конечностей и речи, фиксировали нейрофизиологи Мария Павлюк и Юлия Галий-Герасимович", – говорится в сообщении.

Операция длилась семь часов – медикам удалось удалить опухоль полностью. Гистологическое исследование показало, что образование было доброкачественным. По словам медиков, после удаления опухоли речь пациента стала лучше, чем до хирургического вмешательства, а эпилептические приступы прекратились.