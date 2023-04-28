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28 апреля, 2023
 
Здоровье

Львовские хирурги впервые в Украине провели ребенку операцию на мозге с пробуждением, чтобы не повредить участки, которые отвечают за речь и движение

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Во время самой важной части операции удаления непосредственно опухоли врачам удалось разбудить пациента для того, чтобы контролировать его речь и движения и не повредить отвечающие за них участки мозга
Во время самой важной части операции – удаления непосредственно опухоли – врачам удалось разбудить пациента для того, чтобы контролировать его речь и движения и не повредить отвечающие за них участки мозга
Фото: Перше медичне об'єднання Львова / Facebook

Львовские нейрохирурги из больницы Святого Николая впервые в истории украинской медицины провели ребенку операцию на мозге с пробуждением (awake surgery). Об этом 25 апреля сообщается на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

Пациентом стал 15-летний Максим Волович из Тернополя, который с восьмилетнего возраста страдал от сильных эпилептических приступов, которые были спровоцированы опухолью в его мозгу.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением Михаила Ловга, опухоль необходимо было срочно удалить, так как она давила на мозг. 

Во время самой важной  части операции – удаления непосредственно опухоли – врачам удалось разбудить пациента для того, чтобы контролировать его речь и движения и не повредить отвечающие за них участки мозга.

"Медики развлекали Максима разговорами, а пока он говорил, активность в участках, которые отвечают за движения конечностей и речи, фиксировали нейрофизиологи Мария Павлюк и Юлия Галий-Герасимович", – говорится в сообщении. 

Операция длилась семь часов – медикам удалось удалить опухоль полностью. Гистологическое исследование показало, что образование было доброкачественным. По словам медиков, после удаления опухоли речь пациента стала лучше, чем до хирургического вмешательства, а эпилептические приступы прекратились.

https://www.facebook.com/1tmolviv/posts/pfbid02CGKtE48cQsF3zn3A8VTPMXPhuu8Ze2fWT9GGqTpvJjiwxWqizQNUjyM1f5nvTZySl

Контекст:

В апреле 2021 года на тот момент 26-летняя одесситка Алина Коваль стала первой украинкой, которую во время операции на мозге вывели из наркоза для того, чтобы под контролем специалистов она выполнила лингвистические задания.

Операцию проводили нейрохирурги Закарпатского областного клинического центра нейрохирургии и неврологии.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Львов, медицина, здоровье, хирургия, мозг, операция
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