У звезды "Гарри Поттера" Уолтерс диагностировали рак и провели операцию

Актриса фильмов о Гарри Поттере призналась, что боролась с раком толстой кишки.

Уолтерс: Я сначала подумала, что это все глупости, и врачи, скорее всего, допустили ошибку Фото: EPA

У 69-летней британской актрисы Джули Уолтерс полтора года назад обнаружили рак третьей стадии. Об этом сообщает издание BBC.

Актриса рассказала, что обратилась к врачу с расстройством желудка и легким дискомфортом. Позже добавились боли в животе, изжога и рвота.

Уолтерс рассказала, что была на съемках фильма, когда узнала, что медики обнаружили у нее две опухоли толстой кишки.

"Я сначала подумала, что это все глупости, и врачи, скорее всего, допустили ошибку. Я не могла в это поверить", – призналась она. По словам актрисы, когда она рассказала супругу, Гранту Руффи, о том, что у нее рак, мужчина не смог сдержать слез.

Уолтерс провели операцию, после чего она прошла курс химиотерапии.

Одна из наиболее известных ролей Джули Уолтерс – Молли Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере. Также она снималась в лентах "Джейн Остин", "Уроки вождения", "Мэри Поппинс возвращается", "Мамма миа!", "Мамма миа! 2".