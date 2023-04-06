Бульвар Шоубиз
 
06 апреля, 2023
 
Лайфхаки

Как легко спасти пересоленный суп. Лайфхак от кулинарных экспертов

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Убрать излишки соли поможет крупа
Убрать излишки соли поможет крупа
Фото: pixabay.com

Простой лайфхак, который поможет спасти пересоленный суп, опубликован на сайте украинской кулинарной школы GastroLoft.

"Если вы пересолили суп, ситуацию легко спасти. Просто окуните в суп крупу в марлевом мешочке и проварите около 15 минут. Лишняя соль впитается в крупу", – говорится в публикации.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: соль, лайфхак, суп
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