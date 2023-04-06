"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста

"Это без преувеличения самые вкусные чебуреки, которые я когда-либо пробовала. Нежное, пузырчатое, тоненькое слоеное тесто – это просто феерия вкуса", – анонсировала рецепт блогер.
Ингредиенты для теста:
- 250 мл холодной воды;
- 1 ч. л. соли;
- 150 г сливочного масла;
- 550 г муки.
Ингредиенты для начинки:
- 350 г мяса,
- 100 г лука;
- соль и перец по вкусу;
- молоко;
- подсолнечное масло.
Приготовление:
- сливочное масло растопить и охладить;
- в прохладную воду добавить соль, 4 ст. л. муки, сливочное масло и размешать до однородности;
- постепенно просеять оставшуюся муку, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам;
- готовое тесто раскатать прямоугольником, сложить в три раза, раскатать снова прямоугольником и сложить вчетверо. Завернуть в пленку и положить в холодильник минимум на 1,5 часа (благодаря этому чебуреки будут слоеными);
- для начинки мясо и лук перемолоть на мясорубке. К фаршу добавить специи и влить молоко, чтобы получилась мясная "каша". Хорошо перемешать до однородности;
- охлажденное тесто разделить на 16 частей, из каждой частицы сформировать шарик. Его тонко раскатать в круг, выложить в центр круга фарш, края теста хорошо защепить;
- жарить чебуреки на хорошо разогретом подсолнечном масле на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram