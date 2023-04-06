Бульвар Шоубиз
 
06 апреля, 2023
 
Рецепты

"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста

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Жарить чебуреки необходимо на хорошо разогретом подсолнечном масле на среднем огне с двух сторон до румяной корочки
Жарить чебуреки необходимо на хорошо разогретом подсолнечном масле на среднем огне с двух сторон до румяной корочки
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Смачні рецепти на кожен день" поделилась рецептом приготовления чебуреков.

"Это без преувеличения самые вкусные чебуреки, которые я когда-либо пробовала. Нежное, пузырчатое, тоненькое слоеное тесто – это просто феерия вкуса", – анонсировала рецепт блогер.

Ингредиенты для теста:

  • 250 мл холодной воды; 
  • 1 ч. л. соли; 
  • 150 г сливочного масла; 
  • 550 г муки.

Ингредиенты для начинки:

  • 350 г мяса, 
  • 100 г лука; 
  • соль и перец по вкусу; 
  • молоко; 
  • подсолнечное масло.

Приготовление:

  • сливочное масло растопить и охладить; 
  • в прохладную воду добавить соль, 4 ст. л. муки, сливочное масло и размешать до однородности;
  • постепенно просеять оставшуюся муку, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам;
  • готовое тесто раскатать прямоугольником, сложить в три раза, раскатать снова прямоугольником и сложить вчетверо. Завернуть в пленку и положить в холодильник минимум на 1,5 часа (благодаря этому чебуреки будут слоеными);
  • для начинки мясо и лук перемолоть на мясорубке. К фаршу добавить специи и влить молоко, чтобы получилась мясная "каша". Хорошо перемешать до однородности;
  • охлажденное тесто разделить на 16 частей, из каждой частицы сформировать шарик. Его тонко раскатать в круг, выложить в центр круга фарш, края теста хорошо защепить; 
  • жарить чебуреки на хорошо разогретом подсолнечном масле на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, чебуреки
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