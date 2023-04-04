  "Вкус просто невероятный". Как приготовить соленые сырники без муки по-французски

"Сырники в духовке да еще и без муки – суперовый рецепт! Вкус просто невероятный", – говорится в описании.

Ингредиенты

300 г домашнего творога;

два яйца;

3 ст. л. манки;

0,5 ч. л. соли;

1 ч. л. разрыхлителя;

100 г сулугуни;

пучок зеленого укропа;

3 ч. л. панировочных сухарей;

1 ч. л. паприки;

50 г сливочного масла.

Приготовление

Солим творог, добавляем яйца и размешиваем. Затем всыпаем манку, тертый сулугуни и разрыхлитель. Тщательно размешиваем. В отдельной емкости смешиваем паприку, мелко нарезанный укроп и панировочные сухари. Формируем сырники и обваливаем их боковой частью в сухой смеси с укропом.

Выкладываем на застеленный пергаментом противень, сверху на каждый сырник кладем кусочек сливочного масла и выпекаем в духовке, разогретой до 180 °С около 20 минут.

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