Isolation. Барабанщик Queen Тейлор выпустил клип на трек о самоизоляции. Видео
Барабанщик британской группы Queen Роджер Тейлор на своем YouTube-канале представил клип на композицию Isolation. Музыкант рассказал в интервью BBC Radio 6 Music, что трек был записан в "комнате в саду" в Корнуолле во время самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. "У меня было разочарование и легкое беспокойство из-за всего этого, поэтому я просто подумал, что напишу песню о том, как заполнить день – рутина в изоляции. Это то, к чему мы не привыкли. Это прямое отражение того, что я чувствовал во время эпидемии", – признался Тейлор. В клипе сочетаются анимация и документальное видео. В ролике показаны врачи в масках, пациенты, итальянцы с флагами на балконах своих домов.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.