Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2020
 
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Isolation. Барабанщик Queen Тейлор выпустил клип на трек о самоизоляции. Видео

Барабанщик британской группы Queen Роджер Тейлор на своем YouTube-канале представил клип на композицию Isolation. Музыкант рассказал в интервью BBC Radio 6 Music, что трек был записан в "комнате в саду" в Корнуолле во время самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. "У меня было разочарование и легкое беспокойство из-за всего этого, поэтому я просто подумал, что напишу песню о том, как заполнить день – рутина в изоляции. Это то, к чему мы не привыкли. Это прямое отражение того, что я чувствовал во время эпидемии", – признался Тейлор. В клипе сочетаются анимация и документальное видео. В ролике показаны врачи в масках, пациенты, итальянцы с флагами на балконах своих домов.

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Тейлор: Это прямое отражение того, что я чувствовал во время эпидемии
Тейлор: Это прямое отражение того, что я чувствовал во время эпидемии
Фото: Roger Taylor - Official / Facebook

видео

Видео: Roger Taylor Solo / YouTube
Теги: Queen, видео, клип, музыкант, трек, Роджер Тейлор
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