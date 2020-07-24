Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку

48-летняя украинская телеведущая Снежана Егорова разместила на своей странице в Facebook фото, на котором запечатлена ее старшая дочь Анастасия Ровинская в компании своего мужа Ярослава Ровинского и троих детей.
"Даже не знаю что сказать. Во-первых, это красиво", – подписала телеведущая снимок.
В комментариях к публикации Егорова рассказала, что впервые стала мамой в 20 лет.
"Это моя старшая дочь и я родила ее в 20 лет! А она своего первого сына в 21 год! В этом году наш Эван, мой старший внук, пойдет в первый класс!" – поделилась Егорова.
"Какие вы плодовитые! Молодцы", – прокомментировали публикацию фолловеры.
Ярослав и Анастасия Ровинские впервые стали родителями в 2014 году. Спустя два года Ровинская родила второго сына.
12 мая Егорова сообщила, что ее старшая дочь в третий раз стала мамой, родив девочку, которую назвали Эмма.
У Снежаны Егоровой пятеро детей: двое от режиссера Семена Горова – Анастасия (1992) и Александра (1997), трое от актера и музыканта Антина Мухарского – 13-летний Андрей, девятилетняя Арина и семилетний Иван.