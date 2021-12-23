Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2021
 
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"10 лет вместе, а мы как новенькие". Ребрик и Дикий устроили свадебную фотосессию

Ребрик и Дикий отмечают розовую свадьбу
Ребрик и Дикий отмечают розовую свадьбу
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик 23 декабря обнародовала в Instagram снимки, на которых предстала в кружевном свадебном платье со шлейфом, а ее муж, хореограф Андрей Дикий, – во фраке.

"10 лет вместе, а мы как новенькие… Розовая свадьба – прекрасный повод почувствовать себя снова и снова молодоженами. Не верится, что мы уже 10 лет вместе, что у нас уже две такие прекрасные доченьки, а самое главное, что у нас так много всего впереди! Столько планов! Столько желаний!" – написала она.

Ребрик обратилась к мужу.

"Как круто, что мы с тобой когда-то на танцах встретились. Мне так нежно, так весело и так спокойно с тобой. Всегда! Веди меня по жизни, как в танце. 10 лет – это только начало", – написала телеведущая.

Контекст:

Лилия Ребрик и Андрей Дикий познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. 23 декабря того же года они оформили брак.

У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).

12 декабря Дикому исполнилось 43 года. Ребрик 8 мая отметила 40-летие.

Теги: свадьба, телеведущая, фотосессия, актриса, Лилия Ребрик, Танцы со звездами, хореограф, муж, брак, Андрей Дикий
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