"10 лет вместе, а мы как новенькие". Ребрик и Дикий устроили свадебную фотосессию

"10 лет вместе, а мы как новенькие… Розовая свадьба – прекрасный повод почувствовать себя снова и снова молодоженами. Не верится, что мы уже 10 лет вместе, что у нас уже две такие прекрасные доченьки, а самое главное, что у нас так много всего впереди! Столько планов! Столько желаний!" – написала она.

Ребрик обратилась к мужу.

"Как круто, что мы с тобой когда-то на танцах встретились. Мне так нежно, так весело и так спокойно с тобой. Всегда! Веди меня по жизни, как в танце. 10 лет – это только начало", – написала телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)