17 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Сегодня Всемирный день безопасности пациентов. Он был учрежден два года назад на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В основе этого дня заложен ключевой принцип медицины – не навреди.

Главной целью проведения Всемирного дня безопасности пациентов является максимальное информирование, что необходимо для обеспечения безопасности медицинской помощи. Каждый год для этого дня выбирается новая тема из области безопасности пациентов. В 2021 году выбрана тема "Безопасность при оказании помощи матерям и новорожденным".

Среди национальных праздников в Украине сегодня отмечают День работников леса (учрежден в 1993 году) и День спасателя (учрежден в 2008 году).

В православной традиции сегодня именины отмечают Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.

Согласно народным приметам: