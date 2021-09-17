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17 сентября, 2021
 
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17 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

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Сегодня в мире отмечают Всемирный день безопасности пациентов
Сегодня в мире отмечают Всемирный день безопасности пациентов
Фото: depositphotos.com

"ГОРДОН" рассказывает, чем примечательно 17 сентября 2021 года.

Сегодня Всемирный день безопасности пациентов. Он был учрежден два года назад на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В основе этого дня заложен ключевой принцип медицины – не навреди.

Главной целью проведения Всемирного дня безопасности пациентов является максимальное информирование, что необходимо для обеспечения безопасности медицинской помощи. Каждый год для этого дня выбирается новая тема из области безопасности пациентов. В 2021 году выбрана тема "Безопасность при оказании помощи матерям и новорожденным".

Среди национальных праздников в Украине сегодня отмечают День работников леса (учрежден в 1993 году) и День спасателя (учрежден в 2008 году).

В православной традиции сегодня именины отмечают Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.

Согласно народным приметам:

  • Если к этому дню уродилось много орехов и мало грибов, скорее всего, зима будет снежной и морозной.
  • Если в этот день ненастная и дождливая погода, вероятнее всего, осень будет сухой.
Теги: медицина, праздники, календарь, безопасность, традиции, здравоохранение
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