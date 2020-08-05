Бульвар Шоубиз
 
05 августа, 2020
 
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18-летний сын Джонни Деппа был замечен на прогулке с французской моделью

18-летний сын американского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради Джек Депп встречается с 20-летней французской моделью Камиллой Янсен.

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В апреле Джеку Деппу исполнилось 18 лет
В апреле Джеку Деппу исполнилось 18 лет
Фото: lilyrose_depp / Instagram

18-летний сын американского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради Джек Депп 4 августа был замечен на прогулке по столице Великобритании в компании своей девушки, 20-летней французской модели Камиллы Янсен. Снимки пары обнародовало издание People.

На фото сын актера был запечатлен в джинсовой куртке-робе и коричневых широких брюках, а его спутница прогуливалась по городу, одетая в белую майку и клетчатые штаны.

https://www.facebook.com/peoplemag/posts/10159777041273132

Джек Депп – младший ребенок Джонни Деппа и Паради. У него есть старшая сестра Лили-Роуз.

Депп и Паради жили вместе с 1998-го по 2012 год. 

В апреле, поздравляя в сети Джека Деппа с 18-летием, Янсен назвала его своей любовью. 

Теги: Великобритания, дети, актер, Джонни Депп, Лили-Роуз Мелоди Депп, Ванесса Паради
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