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10 января, 2023
 
Новости

19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки

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Дочь Кравец вернулась в Киев из Варшавы
Дочь Кравец вернулась в Киев из Варшавы
Фото: maarriill / Instagram

Дочь актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец, 19-летняя Мария 9 января в Instagram показала, как погуляла по Варшаве (Польша), и посетила тату-мастера.

"Вершава была хорошей", – написала она.

Всего Мария Кравец сделала три небольшие татуировки. 10 января в Instagram Stories она показала их изображения.

"Возвращаюсь в Киев с красотой от Max", – написала она.

Мария Кравец набила себе сердечко, звезду и двойной смайл.

Фото: maarriill / Instagram
Фото: maarriill / Instagram

Контекст:

Мария, родившаяся 25 февраля 2003 года, – старшая дочь Елены Кравец. У нее есть родные младшие брат Иван и сестра Екатерина. Они двойняшки, родились 19 июля 2016 года.

Отец детей – супруг Елены Кравец Сергей Кравец, который ранее был исполнительным продюсером студии "Квартал 95", а сейчас является продюсером ShootGroup ProductionОни поженились в 2002 году.

Теги: Киев, Варшава, Елена Кравец, татуировка, Мария Кравец
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