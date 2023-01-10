19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки

"Вершава была хорошей", – написала она.
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Всего Мария Кравец сделала три небольшие татуировки. 10 января в Instagram Stories она показала их изображения.
"Возвращаюсь в Киев с красотой от Max", – написала она.
Мария Кравец набила себе сердечко, звезду и двойной смайл.
Мария, родившаяся 25 февраля 2003 года, – старшая дочь Елены Кравец. У нее есть родные младшие брат Иван и сестра Екатерина. Они двойняшки, родились 19 июля 2016 года.
Отец детей – супруг Елены Кравец Сергей Кравец, который ранее был исполнительным продюсером студии "Квартал 95", а сейчас является продюсером ShootGroup Production. Они поженились в 2002 году.