Бульвар Шоубиз
 
31 июля, 2021
 
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"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу

Кравец: Простите все, кого не предупредила
Кравец: Простите все, кого не предупредила
Фото: lennykravets / Instagram

Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец 31 июля в Instagram показала, как она бы выглядела с забитым татуировками телом.

"Решилась наконец-то. На то они и выходные! Простите все, кого не предупредила", – подписала она снимок.

Судя по фото, Кравец использовала на себе специальный фильтр. Это подметили и ее подписчики.

"Прикольная маска в Instagram", – написала konko_inna.

"Бог фотошопа", – добавила evgeniya_viktorovna21.

Контекст:

Елена Кравец (до замужества – Маляшенко) родилась в 1977 году в городе Кривой Рог. С 2000 года является актрисой студии "Квартал 95".

Актриса замужем за Сергеем Кравцом. Раньше он был исполнительным продюсером студии "Квартал 95", а сейчас является продюсером ShootGroup Production. Пара поженилась в 2002 году, воспитывает троих детей: дочь Марию (2003) и двойняшек Ивана и Екатерину (2016).

Теги: студия Квартал 95, Елена Кравец, татуировка
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