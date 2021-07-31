"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу

Кравец: Простите все, кого не предупредила Фото: lennykravets / Instagram

"Решилась наконец-то. На то они и выходные! Простите все, кого не предупредила", – подписала она снимок.

Судя по фото, Кравец использовала на себе специальный фильтр. Это подметили и ее подписчики.

"Прикольная маска в Instagram", – написала konko_inna.

"Бог фотошопа", – добавила evgeniya_viktorovna21.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Kravets (@lennykravets)