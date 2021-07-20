"Утро после дня рождения в пять лет выглядит вот так". Елена Кравец показала своих двойняшек. Фото

Фотографии с празднования 44-летняя артистка разместила на следующий день у себя в Instagram Stories. Последний снимок Кравец подписала: "Утро после дня рождения в пять лет выглядит вот так, если что…"

Контекст:

Елена Кравец (до замужества – Маляшенко) родилась в 1977 году в городе Кривой Рог. С 2000 года является актрисой студии "Квартал 95".

Актриса замужем за Сергеем Кравцом. Раньше он был исполнительным продюсером студии "Квартал 95", а сейчас является продюсером ShootGroup Production. Пара поженилась в 2002 году, воспитывает троих детей: дочь Марию (2003) и двойняшек Ивана и Екатерину (2016).