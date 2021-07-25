  Актриса "Квартала 95" Кравец рассказала, почему вышла на сцену на костылях

1 июля Кравец сообщила, что по неосторожности упала дома, запутавшись в собственных штанах. Как результат – перелом плюсневой кости.

Несмотря на это, 16 июля она приняла участие в съемках нового концерта "Квартала 95". На сцену актриса вышла на костылях.

"Иногда состояние "на грани" бывает. Но что поделаешь, ну вот так. Остановка по требованию. Я не могу их полностью подвести. Тем более в прошлом году у меня был коронавирус, они снимали без меня, пять лет назад у меня была двойня, они снимали без меня. Ну что же такое, что же ты за актриса такая?" – объяснила она свой выход на сцену.

Кравец призналась, что подобный опыт у нее был впервые.

"Я еще никогда так не чувствовала себя, никогда не выходила на костылях на сцену. В коляске мой персонаж выезжал (тогда Кравец пародировала политика Юлию Тимошенко. – "ГОРДОН"), но на костылях – нет, все когда-то бывает впервые, и дай Бог, в последний раз", – комментирует звезда.

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Видео: Світське життя / YouTube